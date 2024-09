Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang - Zwei Radfahrer verletzt

Vlotho (ots)

(jd) An der Herforder Straße ereignete sich am Mittwoch (18.9.) gegen 17.35 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mann aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Ford in Richtung Exter. Auf Höhe der Einmündung zur Neuen Landstraße beabsichtigte er, nach links in Richtung Bad Salzuflen abzubiegen. Zeitgleich fuhren ein 48-jähriger und ein 13-jähriger Vlothoer mit ihren Fahrrädern an der Herforder Straße in Richtung Vlotho. Der Ford-Fahrer setzte zu seinem Abbiegevorgang an, ohne den beiden Radfahrern die Vorfahrt zu gewähren, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Radfahrer leicht verletzt. Der 48-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der 13-Jährige wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in die Obhut seiner Mutter übergeben.

