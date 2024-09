Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Renault prallt gegen VW

Bünde (ots)

(jd) Ein 75-jähriger Mann aus Lübbecke fuhr am Dienstag (17.9.) mit seinem Renault auf der von-Schütz-Straße in Richtung Borriesstraße. An der dortigen Einmündung bog der Mann nach links ab. Zeitgleich fuhr eine 28-jährige Frau aus Rödinghausen mit ihrem VW auf der Borriesstraße in Richtung Holzhauser Straße. Der Lübbecker fuhr in den Einmündungsbereich ein und es kam zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigten 28-Jährigen. Durch die starke Wucht des Aufpralls wurde der Renault gegen einen Nissan geschleudert, den eine 19-jährige Bünderin fuhr. Die 28-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei rund 7.500 Euro.

