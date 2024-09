Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Achtung Fahndung - Einbruch in Telefonladen - Fotos

Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford fahndet aktuell nach vier Tätern, die im Frühjahr in einen Telefonladen Am Gehrenberg einbrachen. Die Pressemeldung dazu erfolgte unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65846/5745732. Die jetzt freigegebenen Bilder der Kameras zeigen die Täter bei der Ausführung der Tat. Die Bilder befinden sich im Downloadportal der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndung/146570 . Der sog. Blitzeinbruch ergab einen Schaden von mehreren tausend Euro. Am 28.03.2024 begaben sich vier bislang unbekannte, männliche Personen, gegen 02:58 Uhr, zu der Filiale Am Gehrenberg. Sie warfen das Glas der Eingangstür ein und kletterten durch die entstandene Öffnung ins Ladeninnere. Nach etwa dreißig Sekunden verließen sie sodann die Örtlichkeit unter Mitnahme von Smartphones im Gesamtwert von rund 8.000 Euro. Wer kann Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben? Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu den auf den Fotos abgebildeten Personen oder Fahrzeugen in der Nacht machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

