Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Bandendiebstahl- Unbekannte nehmen Mobiltelefone mit

Herford (ots)

(sls) Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht zu Donnerstag (28.3.) in ein Telefongeschäft am Gehrenberg in Herford eingebrochen. Erste Ermittlungen ergaben, dass bislang vier Jugendliche mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür beschädigten und dadurch in das Innere des Geschäftes gelangten. Hier durchsuchten die Personen den Laden und nahmen insgesamt neun Mobiltelefone der Marken Samsung, Redmi Note und I-Phone mit. Der Wert liegt etwa bei 8.000 Euro. Anschließend flüchteten die vier männlichen Personen in Richtung Gehrenberg/Brüderstraße. Die vier Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

1.Person

- ca. 180cm groß - weiße Kapuze - helle Hose - Schwarze Schuhe

2.Person

- ca. 170cm groß - helle Hose und Schuhe - heller Pullover / Jacke

3.Person

- ca. 170 cm groß - heller Pullover mit Kapuze - schwarze Hose - helle Schuhe

4.Person

- ca. 170cm groß - schwarzer Pullover - schwarze Hose - dunkle Schuhe

Das Kriminalkommissariat hat mit der Auswertung von Videoaufzeichnungen begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den flüchtenden Jugendlichen machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell