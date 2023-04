Feuerwehr München

FW-M: Familienausflug in Schwabing (Schwabing)

Sonntag, 23. April 2023, 6.59 Uhr

Haimhauserstraße

Am Sonntagmorgen haben sich Gänsefamilien auf den Weg zur Stadtbesichtigung gemacht. Der Abbruch sorgte erst für Unmut.

Bei dem Versuch, Schwabing zu erkunden, wurden sechs Graugänse mit ihren zehn Küken auf der Straße watschelnd gesichtet. Da dies für sie eine erhebliche Gefahr darstellte, riefen Passanten die Feuerwehr. Beim Überqueren der Leopoldstraße, Höhe Münchner Freiheit, wurden die Familien durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gestoppt. Scheinbar war es den erwachsenen Gänsen bewusst, dass das Überqueren einer großen Straße, ohne über eine grüne Ampel zu gehen, gefährlich ist. Schließlich ließen sich die Familien von den Feuerwehrlern wieder zurückbegleiten. Da die Entscheidung von den Einsatzkräften, dass der Ausflug jetzt ein Ende hatte, auf Gegenwehr stieß, versuchten die Graugänse zu flüchten. Jedoch hatten sie keine große Chance, denn die flinken Hände der Feuerwehrler schnappten zuerst die erwachsenen Gänse und dann die Küken.

Wohl behalten wurden die Ausflügler, in zusätzlich angeforderten Transportboxen, am Kleinhesseloher See in ihr natürliches Refugium zurückgebracht.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

