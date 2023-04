FW-M: Verzwickte Lage (Am Hart)

München (ots) - Freitag, 21. April 2023, 06.03 Uhr U-Bahnhof Odeonsplatz Schier unglaubliches Glück hatte in den frühen Morgenstunden ein Mann beim Sturz vor eine einfahrende U-Bahn. Vermutlich hat der circa 40-Jährige an der Bahnsteigkante das Gleichgewicht verloren, als er in das Gleisbett stürzte. Der Fahrer der herannahenden U-Bahn erkannte die Gefahrensituation und leitete eine Schnellbremsung ein. ...

