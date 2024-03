Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fußgänger stößt mit Radfahrer zusammen- Rettungskräfte übernehmen ärztliche Versorgung

Vlotho (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (27.3.) kam es in Vlotho zu einem Verkehrsunfall auf der Mindener Straße, bei dem eine 66-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Gegen 10.20 Uhr befuhr ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vlotho den kombinierten Geh-und Radweg an der Mindener Straße aus Richtung Rintelner Straße kommend in Richtung Höferweg. In Höhe der Hausnummer 12 betrat die Fußgängerin plötzlich den Gehweg und es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer. Die Fußgängerin stürzte zu Boden und verletzte sich. Durch hinzugerufene Rettungskräfte wurde die Fußgängerin zunächst ärztlich versorgt und anschließend in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Da es am Fahrrad zu keinem Schaden kam, konnte der Vlothoer nach Beendigung der Unfallaufnahme weiterfahren. Die weitere Bearbeitung hat das Verkehrskommissariat übernommen.

