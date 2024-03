Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Handtaschendiebstahl- Ablenkung erfolgreich

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagmittag (26.3.) wurde eine 57-jährige Kundin eines Einkaufmarktes an der Werrestraße Opfer eines Ablenkungsmannövers. Gegen 13.20 Uhr packte die Geschädigte ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Fahrzeuges, welches auf dem Parkdeck des Einkaufmarktes stand. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Handtasche der Frau an den Griffen des Einkaufswagens. Plötzlich hörte die 57-Jährige lautes Klopfen aus dem vorderen Bereich ihres Fahrzeuges. Dort befand sich eine bislang unbekannte Frau, die die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte. Diesen Moment nutzte, nach bisherigen Ermittlungen, eine weitere männlichen Person, um die Handtasche vom Einkaufswagen zu entwenden. Als die Geschädigte anschließend zum Kofferraum zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen der Handtasche samt Inhalt. Dazu gehörten eine rote Geldbörse mit etwas Bargeld und persönlichen Papieren, sowie ein roter Kalender. Die Geschädigte hatte die unbekannte Frau bereits vorher in Begleitung eines Mannes gesehen, dem jedoch keine Bedeutung geschenkt. Die Geschädigte konnte das Paar wie folgt beschreiben:

Frau:

- Ca. 20 - 25 Jahre alt - 150 - 160cm groß - Lange schwarze Haare (zum Zopf gebunden) - Südeuropäischer Phänotyp - Lange Fingernägel / Wimpern - Schwarze Bekleidung

Mann:

- Ca. 20 - 25 Jahre alt - 160cm groß - kurze schwarze Haare - Südeuropäischer Phänotyp - Schwarze Bekleidung - Schwarze Kappe

Wir bitten Zeugen, denen zur Tatzeit die beiden Personen im Bereich des Einkaufmarktes ebenfalls beobachtet haben und weitere Angaben zur Identität machen können, sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell