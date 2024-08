Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Polizei setzte Reizstoffsprühgerät gegen Mann ein

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 4.8.2024, kam es gegen 0.35 Uhr auf der Kirchstraße in Neubeckum zu einem Streit, der in Handgreiflichkeiten ausgeartet war. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die beiden Streithähne bereits vom Einsatzort entfernt. Plötzlich kam einer der beiden zurück, ein 33-Jähriger und ging auf Personen zu, die im Raucherbereich einer Gaststätte standen. Auf die Aufforderung der Einsatzkräfte stehen zu bleiben, reagierte der aggressive Neubeckumer nicht. Im weiteren Verlauf schlug der Neubeckumer einem 39-jährigen Neubeckumer ins Gesicht. Dieser blieb unverletzt. Ein Polizist setzte das Reizstoffsprühgerät gegen den 33-Jährigen ein, der daraufhin flüchtete. Durch den Sprühnebel wurden unbeteiligte Personen getroffen, die unverletzt blieben und keine ärztliche Versorgung benötigten. Polizisten fahndeten in der Nacht erfolglos nach dem Tatverdächtigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

