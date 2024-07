Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Gefährliche Körperverletzung mit Eisenstange

Speyer (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19:10 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz im Fliederweg eine körperliche Auseinandersetzung. Zunächst gerieten drei Männern im Alter von 34, 40 und 57 Jahren auf Grund finanzieller Leihgaben in einen verbalen Streit. Dieser gipfelte in diverse Bedrohungen und einer anschließenden Schlägerei. Im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung schlug der 57-Jährige mit einer Eisenstange auf den Kopf des 40-Jährigen ein. Dieser trug durch den Schlag lediglich leichte Verletzungen davon, sodass von einer medizinischen Versorgung abgesehen werden konnte. Durch die Polizei wurde die Eisenstange sowie ein aufgefundenes Messer sichergestellt. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell