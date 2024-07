Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal (Pfalz) - Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 16.07.2024, im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:45 Uhr, ereignete sich in der Westlichen Ringstraße von 67227 Frankenthal gegenüber einer dortigen Bankfiliale eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ausparken gegen ein ebenfalls an der Örtlichkeit zum Parken abgestelltes graues Cabrio der Marke Audi. Der Schaden im linken Bereich der hinteren Stoßstange des Audi beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

