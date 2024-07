Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrradfahrer leicht verletzt - bleibt aber unbekannt

Altrip (ots)

Beim Abbiegen von der Berwartsteinstraße in den Ulmenweg holte eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Damscheid offenbar zu weit aus, so dass ein ihr entgegenkommender Fahrradfahrer, der den Ulmenweg befuhr, ausweichen musste und daraufhin stürzte. Nach einem kurzen Disput der beiden Verkehrsteilnehmer fotografierte der bisher unbekannte Fahrradfahrer das Kennzeichen der vermeintlichen Unfallverursacherin und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Derzeit ist lediglich bekannt, dass sich der Radfahrer leichte Verletzungen am Kopf zugezogen hat. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls und auch der möglicherweise verletzte Radfahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

