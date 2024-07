POL-PDLU: Zwei Fahrradfahrer verletzt - zum Teil schwer

Speyer (ots) - Am Montag, gegen 21:20 Uhr, warteten ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer und ein 24-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads in genannter Reihenfolge an der Lichtzeichenanlage der Waldseer Straße in Richtung der Landwehrstraße. Der Fahrer des Pkws legte aus unbekannten Gründen plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr dem dahinterstehenden Leichtkraftrad auf. Hierdurch entstand an dem Zweirad Sachschaden ...

mehr