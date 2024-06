Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bajonett mitgeführt, Pkw ohne Versicherungsschutz, polnischer Führerschein gefälscht

Görlitz, BAB4 (ots)

Einem Hinweis des polnischen Grenzschutzes folgend lotste eine gemeinsame deutsch-polnische Streife (PSG Zgorzelec, BPOLI Ludwigsdorf) gestern Nachmittag einen Audi A6 in die Autobahn-Grenzkontrollstelle.

Kaum dass der Fahrer den Kombi gestoppt und die Kontrolle begonnen hatte, entdeckten die Grenzschützer ein zugriffsbereites Bajonett in einem Fach der Fahrertür. Dann schauten sie sich den im Landkreis Schwäbisch Hall zugelassenen Kombi etwas näher an. Dabei stellten sie fest, dass dem Fahrzeug seit einem reichlichen Monat der notwendige Versicherungsschutz fehlt. Als sie anschließend den polnischen Führerschein des polnischen Kraftfahrers unter die Lupe nahmen, bemerkten sie, dass das Dokument gefälscht ist. Den 46-Jährigen, der bereits in Deutschland aktenkundig ist (z.Bsp. wegen Betäubungsmitteldelikten), übernahm zunächst das Autobahnpolizeirevier.

Auf den ersten Blick treffen den Mann folgende Vorwürfe: Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis ...

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell