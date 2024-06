BPOLI LUD: Mit der Bundespolizei zum Geldautomaten

Görlitz, BAB4 (ots) - Am Montagnachmittag stoppte die Bundespolizei zunächst einen polnischen Skoda Octavia, der zuvor in die Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße eingefahren war. Bei einem der Insassen handelte es sich um einen 32-jährigen Polen, in dessen Gepäck sich später ein Reizstoffsprühgerät ohne Prüfzeichen fand. Der Mann wurde angezeigt, das Sprühgerät sichergestellt. Am Abend ...

