Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sachbeschädigung

Vandalismus - Zeugen gesucht.

Altenburger Land (ots)

Schmölln: In der Nacht vom 16.03.2024 zum 17.03.2024, wurden durch derzeit unbekannte Täter im Bereich Am Röhrenstuhl und in der Birkenallee mehrere Sachbeschädigungen verursacht. An einem Grundstück wurde ein Zaunfeld mit Briefkasten abgetreten, an einem weiteren eine Rankhilfe aus Metall beschädigt. Weiterhin wurde ein Hinweisschild auf eine Gasleitung beschädigt. Außerdem wurde auf einem Grundstück eine fremde Papiertonne ausgekippt und zurückgelassen. Zeugen werden gebeten sich mit Hinweise unter der Bezugsnummer 0070586/2024 bei der PI Altenburger Land (03447/471-0) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell