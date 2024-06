BPOLI LUD: Verbotene Reizstoffsprühgeräte in der Asservatenkammer gelandet

Spremberg, Schleife (ots) - Weil er einer Zugbegleiterin unmittelbar ins Gesicht spuckte, ist ein polnischer Fahrgast von der Bundespolizei angezeigt worden. Gegen den Mann (40) wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Der 40-Jährigen war in Spremberg in den Zug gestiegen, mit dem er wohl in Richtung Görlitz fahren wollte. Anstatt sich aber einen Sitzplatz zu suchen, bog er zur Bordtoilette ab und ...

