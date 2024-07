Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zwei parkende Fahrzeuge beschädigt und dann geflüchtet

Altrip (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, 16.07.2024, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Moltkestraße in Höhe der Hausnummer 1. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im genannten Zeitraum zwei dort geparkte Fahrzeuge und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. An den beiden geparkten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers müsste Beschädigungen an der rechten als auch an der linken Fahrzeugseite aufweisen. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell