Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Explosion in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt

Dossenheim (ots)

Nachdem es am Freitagabend gegen 20:25 Uhr zu einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Theodor-Heuss-Straße kam, hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte noch in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 27-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden, welcher schwerste Verletzungen aufwies. In welchem Zusammenhang die Verletzungen mit der beigeführten Explosion stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ebenso ist weiterhin unklar, wie und mit welchem Hintergrund die Explosion verursacht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell