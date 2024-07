POL-PDLU: Vorfahrt missachtet

Altrip (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag, 16.07.2024, in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Moltkestraße in Höhe der Hausnummer 1. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im genannten Zeitraum zwei dort geparkte Fahrzeuge und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen. An den beiden ...

mehr