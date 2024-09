Polizei Bielefeld

POL-BI: Trio setzt Pfefferspray ein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Freitag, 13.09.2024, griffen drei unbekannte Täter einen Bielefelder an der Karl-Eilers-Straße mit Pfefferspray an. Daraus entwickelte sich ein Handgemenge, bei dem beide Seiten mit Stühlen warfen.

Der 27-jährige Bielefelder ging gegen 22:20 Uhr mit seiner Partnerin die Karl-Eilers-Straße entlang, als vor ihnen drei maskierte Männer auftauchten. Einer von ihnen attackierte den Bielefelder unvermittelt mit Pfefferspray.

Daraufhin entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Beide Parteien griffen nach Stühlen einer Gastronomie und warfen sie auf ihre Kontrahenten. Auch ein Blumenkübel wurde dabei beschädigt.

Das Trio ergriff schließlich die Flucht. Sie waren etwa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß und schwarz gekleidet. Einer der Täter trug eine olivgrüne Weste.

Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

