Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt in U-Bahn

Meerbusch / Düsseldorf (ots)

Ein Mädchen wurde nach ersten Erkenntnissen am Mittwoch (15.05.) in der U76 von einem fremden Mann unsittlich angefasst und sexuell belästigt. Nun suchen die Ermittler dringend Zeugen die den Vorfall beobachtet haben. Ebenso wird ein Mann gesucht, der den Täter aus der Bahn geworfen hat.

Was ist passiert? Das Kind stieg am Mittwoch gegen 12:35 Uhr an der Haltestelle Belsenplatz in Düsseldorf in die U76 in Richtung Krefeld. Ein bisher unbekannter Mann setzte sich nach kurzer Zeit neben das Mädchen und streichelte dieser am Oberschenkel. Dieses stand auf um sich von dem Mann zu entfernen, dabei fasste er ihr noch an das Gesäß und hielt sie fest. Hierauf wurden andere Fahrgäste aufmerksam, sprachen den Unbekannten an und verwiesen ihn an der Haltestelle "Am Landsknecht" in Meerbusch der Bahn. Jedoch stieg dieser wieder ein und verließ letztlich an der Haltestelle Forsthaus die U76.

Der unbekannte Täter wird als 50 bis 60 Jahre alt, 180 bis 200 Zentimeter groß mit kurzen grauen Haaren, ovalem Gesicht und spitzer langer Nase beschrieben. Zur Tatzeit soll er einen schwarzen Kapuzenpullover und beige Cargohose mit Taschen auf Kniehöhe und Bündchen an den Knöcheln getragen haben.

Die Ermittler suchen den unbekannten Täter und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und dem Täter machen können. Insbesondere wird ein Mann, etwa 30 Jahre alt, gesucht, der den Täter aus der Bahn verwies. Personen die Hinweise geben können, mögen sich bitte unter der 02131 3000 bei der Polizei melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell