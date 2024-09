Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandermittlungen - Leichnam im Obergeschoß geborgen

Enger (ots)

(um) Die Brandermittlungen an dem Haus im Holunderweg konnten heute in den frühen Morgenstunden weiter fortgeführt werden. Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei Herford erhielten dabei Unterstützung durch Feuerwehr, THW und einem speziellen Suchhund der Polizei für Leichenteile. Nachdem am gestrigen späten Nachmittag eine kurze Besichtigung des Brandortes durch die Ermittler möglich war, erfolgten die Sicherungsarbeiten des THW. Die Statik des großen Einfamilienhauses war durch das Feuer nicht mehr stabil. Es erfolgte eine Absicherung der Decken zum Obergeschoß. Die heutigen Maßnahmen konzentrierten sich auf die Suche nach dem Körper der Bewohnerin, die sich zur Brandzeit im Obergeschoß aufgehalten haben könnte und demnach von dem Feuer überrascht worden wäre. Diese Annahme der Kriminalbeamten scheint sich immer mehr zu erhärten, wie die heutige Suche ergab. Einen Leichnam fanden die Brandermittler im Obergeschoß, welcher mit Unterstützung der Feuerwehr geborgen werden konnte. Die Untersuchung zu den näheren Umständen dauern weiterhin an und werden die nächsten Tage in Anspruch nehmen, bis die Ermittlungsergebnisse Klarheit bringen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

