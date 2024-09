Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Flüchtiger beschädigt Fahrerseite von Audi - Zeugenaufruf

Herford (ots)

(um) Das Verkehrskommissariat ermittelt derzeit in einem besonderen Verkehrsunfall mit Flucht, der sich am vergangenen Wochenende auf der Lockhauser Straße ereignete. In der Nacht zu Samstag (21.09) parkte ein Anwohner seinen PKW Audi vor dem Haus am Fahrbahnrand in Höhe der Genossenschaftstraße. Gegen 03:45 Uhr nahm er im Schlaf sogar eine Alarmanlage wahr, dachte sich jedoch zunächst nichts dabei. Erst am nächsten Morgen bemerkte der Eigentümer einen erheblichen Schaden an der Fahrerseite. Die zahlreichen Kratzspuren und der zerstörte Außenspiegel sowie weitere Beschädigungen werden mit etwa 7500.- Euro beziffert. Der Verursacher des Schadens in der Nacht hatte sich vom Unfallort unerlaubt entfernt und den erheblichen Sachschaden zurückgelassen. Die Polizei nahm später den Unfall genau auf und sicherte die Unfallspuren. Ersten Ermittlungen zur Folge, könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein älteren PKW Opel Typ Astra G handeln. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. In diesem Fall wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Wer kann Angaben zu einem solchen Fahrzeug mit Bezug zum Verkehrsunfall machen? Hinweise zur Tat werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

