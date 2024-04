Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizei Varel

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl von Baumaterialien aus Rohbauten Zetel - Im Tatzeitraum 13. bis 26.04.2024 wurden wiederholt aus dem Rohbau eines Mehrparteienhauses an der Straße Weberei Baumaterialien entwendet. Zum Abtransport des Diebesgutes muss ein Transportfahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizeistation in Zetel unter der Telefonnummer 04453-989590 mitzuteilen. Absperrung umfahren, polizeiliches Haltezeichen missachtet Varel - Im Rahmen des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei anlässlich eines Kohlenmonoxid-Austritts in einem Seniorenheim an der Oldenburger Straße wurde am Donnerstag die weiträumige Absperrung des Einsatzraumes durch polizeiliche Maßnahmen erforderlich, um der Feuerwehr ein störungsfreies Arbeiten zu ermöglichen und eine Gefahr für Bewohner der Einrichtung sowie Passanten abzuwehren. Ein 82-jähriger Mann aus Varel, welcher mit seinem Pkw Honda auf der Oldenburger Straße unterwegs war, erkannte die Erforderlichkeit der Sperrmaßnahmen nicht an. Er umfuhr die auf der Fahrbahn aufgestellten Sperreinrichtungen und missachtete die an ihn gerichteten Haltezeichen eines Polizeibeamten. Erst eine deutliche Ansprache bewegte den Fahrzeug-Führer dazu, sein Fahrzeug anzuhalten. Seine Einlassung vor Ort ließ darauf schließen, bewusst und gewollt Absperrung und Haltezeichen missachtet zu haben. Gegen den Vareler wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis Varel - Am frühen Sonntagmorgen wurde eine Streifenwagenbesatzung der Vareler Polizei auf ein vierrädriges Leichtfahrzeug, im allgemeinen Sprachgebrauch Microcar genannt, aufmerksam, da es mit höherer Geschwindigkeit als den betriebsbedingt zulässigen 45 km/ h auf der Bockhorner Straße in Richtung Bockhorn unterwegs war. Die nachfolgende Kontrolle von Fahrzeug und Fahrzeug-Führer ergab, dass der 17-jährige Mann aus Varel nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zum Führen des nunmehr veränderten Fahrzeuges ist. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis wurde eingeleitet, die Weiterfahrt bis zur Drosselung des Fahrzeuges untersagt. Verkehrsunfallflucht Bockhorn - Am Samstagvormittag beschädigte ein 91-jähriger Fahrzeug-Führer in der Uhlhornstraße beim Rangieren seines Pkw Ford einen dort parkenden Pkw Ford und entfernte sich anschließend vom Ereignisort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Ein Zeuge stellte sich zur Verfügung, so dass der Unfallverursacher ermittelt werden konnte. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Anzunehmender Sturz infolge medizinischen Notfalls - Zeugen gesucht! Varel - Am Sonntagmorgen, kurz nach 07:00 Uhr, folgte eine 38-jährige Frau aus Varel im Rahmen ihres Lauftrainings dem andauernden Gebell eines Hundes und fand kurz darauf im Moorhausener Weg zwischen Klärwerk und Windkraftanlagen einen 76-jährigen Mann am Boden liegend vor. Dieser war offenbar zuvor auf dem Fahrrad mit seinem Hund unterwegs gewesen. Die couragierte Frau setzte einen Notruf ab und nahm unter telefonischer Begleitung der Rettungsleitstelle die Laienreanimation auf. Nachgeführte Kräfte des Rettungsdienstes konnten die Reanimationsmaßnahmen fortsetzen und den Patienten einem Krankenhaus zuführen. Zur Klärung der Gesamtumstände werden Zeugen, die den männlichen Radfahrer, welcher in Begleitung eines Dackels unterwegs war, gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

