POL-GT: Verkehrsunfall auf der Wasserstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - An der Einmündung Wasserstraße/ Wichernstraße ereignete sich am Freitagvormittag (06.09., 11.25 Uhr) ein Unfall zwischen einem Pedelecfahrer und einer Autofahrerin. Zuvor befuhr der 72-jährige Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem Fahrrad die Wicherstraße und beabsichtigte die Wasserstraße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 37-jährige Frau aus Rheda-Wiedenbrück mit einem Ford die Wasserstraße in Richtung der Straße Auf der Schanze. Bei dem Querungsversuch des Pedelecfahrers kam es zur Kollision mit der Ford-Fahrerin. Der 72-Jährige stürzte und verletzte sich.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den gestürzten Radfahrer zur stationären Behandlung und weiteren Beobachtung in ein nahes Krankenhaus. Der entstandene geschätzte Sachschaden liegt bei rund 2500 Euro.

