Polizei Gütersloh

POL-GT: Alltagsmensch in Rheda-Wiedenbrück beschädigt - Unbekannte klauen Kopf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstagmorgen (07.09.) meldeten Zeugen einen beschädigten Alltagsmenschen am Mühlenwall. Die Figur lag neben einer Bank auf dem Boden. Der Kopf wurde gewaltsam abgetrennt. Der Kopf wurde mitgenommen. Ersten Ermittlungen nach hat sich die Tat in der Nacht zu Samstag ereignet. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat darüber hinaus verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

