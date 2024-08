POL-PDWIL: Sachbeschädigung am PKW im prümer Kreuzerweg

Kröv (ots) - Am 27.08.2024 kam es gegen 07:05 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der B53 bei Kröv. Ein PKW Ford befuhr die B53 aus Richtung Kinheim kommend in Fahrtrichtung Kröv. Als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug an einer unübersichtlichen Stelle überholte, kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem in Gegenrichtung fahrenden PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im überholenden Fahrzeug ...

mehr