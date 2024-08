Heidweiler (ots) - Am Samstag, den 24.08.2024 gegen 17:15 Uhr, ist es auf der L43 Ortsausgang Heidweiler in Fahrtrichtung Dreis zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das unfallbeteiligte Cabrio setzte zum Überholen eines anderen Fahrzeuges an. Beim Einscheren verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich anschließend überschlug. Beide Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und ...

mehr