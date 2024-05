POL-DA: Riedstadt-Goddelau: Einbruch bei Kirchengemeinde/Zeugen gesucht

Odenwaldkreis (ots) - Beamte der Erbacher Kriminalpolizei kontrollierten am Dienstag (14.05.), in der Zeit zwischen 17.00 und 21.00 Uhr, in Höchst und Breuberg fünf Fahrzeuge und 22 Personen. Hierbei stoppten sie am Abend in Sandbach auch einen 22 Jahre alten Autofahrer, der ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs ...

mehr