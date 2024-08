Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Einbruch in Kamp-Hütte

Altrich (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 22.08.2024, 17.00 Uhr bis Samstag, 24.08.2024, 11.00 Uhr versuchte/n bisher unbekannte/r Täter in die Kamp-Hütte einzubrechen. Die Hütte liegt abgelegen in einem Waldstück der Gemarkung Altrich-Haardt, an der L52, zwischen Altrich und Klausen. Bei dem Versuch wurde die Eingangstür und das Mauerwerk beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 EUR. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

