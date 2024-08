Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Heidweiler (ots)

Am Samstag, den 24.08.2024 gegen 17:15 Uhr, ist es auf der L43 Ortsausgang Heidweiler in Fahrtrichtung Dreis zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Das unfallbeteiligte Cabrio setzte zum Überholen eines anderen Fahrzeuges an. Beim Einscheren verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich anschließend überschlug. Beide Insassen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und wurden dabei schwer verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Heidweiler und Dierscheid mit ca. 15 Kräften. Außerdem war der Rettungsdienst mit zwei Rettungshubschraubern sowie die Polizei Wittlich und ein Hubschrauber der Polizei vor Ort. Die L43 war für ca. drei Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell