Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 104 - 59-Jähriger Fahrer verstorben

Teterow (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung: https://t1p.de/lcn9t Am Samstag, 04.05.2024, ereignete sich gegen 01:00 Uhr auf der B 104 in Höhe Groß Wokern ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein LKW mit Kühlauflieger, beladen mit Geflügelprodukten, die B 104 aus Richtung Lalendorf kommend in Richtung Teterow und kam aus noch ungeklärter Ursache vor dem Abzweig Groß Wokern nach links von der Fahrbahn ab, streifte in der Folge einen Baum und kam im Graben zum Stehen. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der 59-jährige Fahrer aus dem Bundesland Brandenburg erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zur Feststellung der Unfallursache kam auch ein Sachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Der LKW musste in der Folge ausgeladen und anschließend mit einem Kran geborgen werden. Die Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 15:45 Uhr beendet. Der Abtransport zum Betriebsgelände der Firma bei Rostock musste jedoch aufgrund einer Überbreite des Abschleppfahrzeugs mit zwei Funkwagen begleitet und abgesichert werden. Der Konvoi konnte dabei nur mit 50 km/h gefahren werden und erreichte um 16:45 Uhr sein Ziel. Der entstandene Unfallschaden wird auf 115.000 Euro geschätzt. André Falke Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

