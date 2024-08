Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Frontalzusammenstoß auf der B53 bei Kröv

Kröv (ots)

Am 27.08.2024 kam es gegen 07:05 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der B53 bei Kröv.

Ein PKW Ford befuhr die B53 aus Richtung Kinheim kommend in Fahrtrichtung Kröv. Als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug an einer unübersichtlichen Stelle überholte, kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem in Gegenrichtung fahrenden PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden im überholenden Fahrzeug eine 24-jährige Insassin schwer und der 33-jährige Fahrer leicht verletzt. Ein Baby auf dem Rücksitz blieb glücklicherweise unverletzt. Der 58-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde leicht verletzt. Sämtliche Insassen beider Fahrzeuge wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch Feuerwehrkräfte aus Kröv sowie Polizeikräfte aus Bernkastel-Kues und Zell.

Während der Unfallaufnahme kam es zur kurzzeitigen Vollsperrung der B53.

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet den Fahrer/-in des überholten Pkw, sich bei der Polizei Bernkastel-Kues unter 06531-95270 oder per Email unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

