POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Andernach vom 01.03.24 - 03.03.24

56218 Mülheim-Kärlich, Industriestraße

Am Freitag, dem 01.03.24, gg. 09:25h kam es auf dem Parkplatz des Aldi in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier parkte die Geschädigte ihren PKW Opel - Meriva (grau) in einer der dafür vorgesehenen Parkboxen. Als sie von ihrem Einkauf wieder zurückkam, bemerkte sie einen Schaden an der hinteren rechten Beifahrerseite. Vermutlich hat der Verursacher beim Ein.- oder Ausparken den Opel beschädigt.

Hinweise zu dem Unfall bitte an die Polizei Andernach

56575 Weißenthurm, Hauptstraße

Zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls kam es am Freitag, dem 01.03.24, zw. 20:00 - 23:00h auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Weißenthurm. Hier parkte eine Fahrerin ihren Pkw Opel-Astra (blau) in einer der dortigen Parkboxen. Innerhalb des genannten Zeitraums schlug eine unbekannte Person die hintere linke Scheibe ein und entwendete die im Fahrzeug befindliche Geldbörse. Spuren konnten vor Ort gesichert werden.

Hinweise hierzu ebenfalls an die Polizei Andernach

56575 Weißenthurm, B9 Koblenz Richtung Andernach, Abfahrt B256 Neuwied

Zu einem Verkehrsunfall mit Staubildung kam es am Samstag, dem 02.03.24, gg. 12:10h auf der B9 von Koblenz kommend in Richtung Andernach. Hier befuhren ein blauer BMW und ein Transporter den rechten Fahrstreifen der B9. In Höhe der Abfahrt Neuwied/Rhein fuhr der BMW auf die Abbiegespur und musste auf Grund von Rückstau komplett bis zu Stillstand abbremsen. Auch der Fahrer des Transporters wollte dort auf die B256 Neuwied/Rhein abfahren erkannte aber zu spät dass der BMW schon stand. Um einen Auffahrunfall mit dem Vorausfahrenden zu verhindern wollte er wieder nach links auf die rechte Fahrspur der B9 wechseln. Dabei touchierte er den vorrausfahrenden BMW und prallte im Anschluss mit einem grauen VW der sich mittlerweile auf der B9 befand zusammen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die B9 musste kurzzeitig rechtsseitig gesperrt werden, was zu einem Rückstau führte.

56218 Mülheim-Kärlich, L126

Am Samstag, dem 02.03.24, gg. 10:45h wurde auf der L126 zwischen Mülheim-Kärlich und Urmitz/Rhein ein Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle fiel den eingesetzten Beamten auf, dass die amtlichen Kennzeichen nicht zu dem besagten Fahrzeug passten. Somit wurde die Fahrt an Ort und Stelle unterbunden und das Fahrzeug durch einen ortsansässigen Abschleppdienst abgeschleppt. Eine Anzeige wegen des Verstoßes Pflichtversicherungsgesetz folgt.

56575 Weißenthurm, Hauptstraße

Zu einer Verkehrsunfallflucht mit Zeugen kam es am Samstag, dem 02.03.24, 23:45h in Weißenthurm. Hier fuhr ein Pkw einen Poller vor der Hausnummer 77 um. Dies wurde durch den Mitteiler der Polizei so zugetragen. Vor Ort konnten weitere Zeugen ermittelt werden, welche angaben, dass sie kurz nach dem Aufprallgeräusch einen blauen Opel mit einem Platten haben vorbeifahren sehen. Den Fahrer selbst konnte man nicht erkennen allerdings habe man ein Video von dem Pkw gefertigt. Bei der Inaugenscheinnahme des Videos durch die Polizei war sogar das amtl. Kennzeichen des besagten Fahrzeuges zu erkennen. Eine Halterabfrage ergab den Rest. Die Überprüfung des Schadens am Fahrzeuges stimmte mit den Spuren am Poller überein. Nun muss der Fahrer/-in mit einem Strafverfahren rechnen.

Hinweise zu dem Fahrer bitte an die Polizei Andernach.

