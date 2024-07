Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Einbruch in Schule + Leergut geklaut + Seat aufgebrochen

Gießen (ots)

Laubach: Einbruch in Schule

In eine Schule im Schmelzweg drang ein Unbekannter zwischen Freitag (19.7.), 17 Uhr und Montag, 6 Uhr ein. Dazu brach er ein Fenster auf. Im Inneren durchsuchte er Räume und Schränke. Ob er etwas mitnahm, ist noch unklar. Der Einbrecher konnte unbemerkt entkommen.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Wettenberg: Leergut geklaut

Pfand im Wert von 150 Euro klaute ein Unbekannter aus einer Lagerhalle in Launsbach. Zwischen Samstag (20.7.), 12 Uhr und Montag, 5 Uhr hebelte der Dieb ein Fenster des Gebäudes in der Straße Lahnwegsberg auf und gelangte so an leere Dosen. Er entkam unbemerkt.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Seat aufgebrochen

In Watzenborn-Steinberg schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines geparkten Seats ein. Bei seiner Tat zwischen Freitag (19.7.), 20.30 Uhr und Montag, 7.30 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße erbeutete er eine schwarze Lederhandtasche aus dem Auto. Er entkam unbemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell