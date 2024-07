POL-GI: Imbiss mit Pistole überfallen - Festnahme + Versuchter Geschäftseinbruch + Falscher Bankmitarbeiter macht Beute + Fahrradfahrer flüchtet - Polizist verletzt + An Haustür gehebelt + Autoaufbruch

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Imbiss mit Pistole überfallen - Festnahme

Am Dienstagabend (16.7.) betrat ein Mann einen Imbiss im Wiesecker Weg 155. Er bestellte gegen 19.50 Uhr Essen und hielt sich etwas in dem Laden auf. Plötzlich zog er eine Pistole und bedrohte damit eine Angestellte des Ladens. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Die Frau schrie und rannte weg, der Mann flüchtete ohne Beute aus dem Imbiss. Die Angestellte blieb körperlich unverletzt.

Im Rahmen der Ermittlungen und mithilfe von Zeugenhinweisen nahmen Beamte der Polizeistation Gießen Nord den Flüchtigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch im Nahbereich widerstandslos fest. Eine Pistole fanden sie nicht bei dem 19-Jährigen. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen durchsuchten die Beamten die Wohnung des Mannes. Dort fanden sie keine verbotenen Gegenstände oder Waffen. Letztlich führte der Mann die Ermittler zur versteckten Tatwaffe. Die Ermittler stellten die Schreckschusspistole sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er daraufhin mangels Haftgründen entlassen. Auf den deutschen Staatsangehörigen kommt nun einem Strafverfahren zu.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich: Versuchter Geschäftseinbruch

Unbekannte versuchten am frühen Donnerstag (18.7.) in ein Geschäft in der Braugasse einzudringen. Nach derzeitigen Erkenntnissen machten sich gegen 3.25 Uhr vier Personen an der Scheibe des Mobilfunkladens zu schaffen. Diese hielt Tritten und Schlägen jedoch stand, die Unbekannten flüchteten. Die vier männlichen Täter sollen einen dunkleren Hauttein haben. Sie sprachen arabisch oder türkisch, trugen größtenteils dunkle Kleidung und waren vermummt. Eine Person war hell gekleidet, alle hatten Handschuhe an.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas mitbekommen? Wer kann Hinweise auf die Identität der vier Unbekannten geben?

Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Falscher Bankmitarbeiter macht Beute

Ein angeblicher Bankmitarbeiter erbeutete gestern mehrere Tausend Euro bei einem Telefonbetrug. Der Unbekannte gab sich als Angehöriger der Sicherheitsabteilung aus und verwickelte einen 37-jährigen Gießener in ein Gespräch. Im Laufe dessen gaukelte er dem Mann vor, auffällige Kontobewegungen und Buchungen über Tausende Euro festgestellt zu haben. Um diese zu stornieren, müsse der Mann lediglich per Onlinebanking eine Überweisung freigeben. Der Angerufene ging darauf ein und veranlasste die Überweisung. Ihm entstand ein Schaden von über 7.000 Euro. Um nicht selbst Opfer der Betrüger zu werden, rät die Polizei: Banken fordern Sie telefonisch nicht zu Überweisungen auf. Sollte sich ein angeblicher Mitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal), heraus. Gewähren Sie zudem einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Im Zweifel beenden Sie immer das Gespräch und wenden sich an die Polizei.

Gießen: Fahrradfahrer flüchtet - Polizist verletzt

Beamten der Polizeistation Gießen Nord fiel in der Marburger Straße am frühen Donnerstagmorgen (18.7.) ein Mann auf einem E-Bike auf. Dieser ergriff bei Erblicken der Streife gegen 0.50 Uhr sofort die Flucht. Aufforderungen, stehen zu bleiben, ignorierte der Radler. Ein 33-jähriger Polizist verfolgte den wegradelnden Mann daraufhin zu Fuß. Der Beamte holte den Flüchtenden ein und griff ihn an seinem Rucksack. Dabei stürzten sowohl der Fahrradfahrer als auch der Polizist. Der Ordnungshüter erlitt hierbei Verletzungen und musste zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt. Warum der Mann vor der Polizei flüchtete, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bislang ergaben sich keine konkreten Hinweise auf durch ihn begangene Straftaten.

Zeugenhinweise in diesem Kontext nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Lich: An Haustür gehebelt

In der Georg-Frank-Straße hebelte ein Einbrecher an der Eingangstür eines Einfamilienhauses. Der Kriminelle machte sich am Dienstag (16.7.) zwischen 13 Uhr und 17 Uhr an der Tür zu schaffen. Diese hielt dem Aufbruchsversucht jedoch stand, der Unbekannte flüchtete unerkannt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Laptop aus Auto geklaut

Zwischen Montag (15.7.), 23 Uhr und Dienstagmorgen, 6.15 Uhr schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines geparkten VWs ein. Der Golf stand auf einem Parkstreifen neben der Fahrbahn der Grüninger Straße in Watzenborn-Steinberg. Aus dem Auto klaute der Unbekannte ein Laptop. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Die Polizei rät in diesem Kontext: Nehmen Sie Ihre Wertsachen immer mit. Das Auto ist kein Safe! Diebe suchen oftmals gezielt nach sich ihnen bietenden Gelegenheiten, um ohne großen Aufwand Beute zu machen. Wurde das Objekt der Begierde erst einmal lokalisiert, ist die Fahrzeugscheibe in Windeseile eingeschlagen. Einem schnellen Griff in den Innenraum steht nun nichts mehr im Wege. Ein zusätzlicher Blick ins Handschuhfach und der Griff hinter die Sonnenblende sind in wenigen Sekunden erledigt. In aller Regel ist der Straftäter bereits über alle Berge, bevor seine Tat überhaupt bemerkt wird.

Der folgende Ärger ist meist groß und zeitintensiv: Sperren von EC- und Kreditkarten, Anzeigenerstattung bei der Polizei, Schadensmeldung an die Kaskoversicherung. Behördengänge zur Beantragung von neuen Dokumenten etc. Lassen sie daher möglichst keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug zurück.

Gießen: Zeugen nach Unfallflucht mit Passat gesucht

In der Eichgärtenallee verursachte ein Autofahrer am Samstag (13.7.) einen Schaden von etwa 15.000 Euro. Der Unbekannte krachte aus bislang ungeklärter Ursache gegen 0.35 Uhr in einen in Höhe der Hausnummer 40 am Fahrbahnrand geparkten Skoda. Anschließend fuhr der Unfallverursacher noch etwa 50 Meter weiter, parkte den beschädigten blauen Passat mit Friedberger Kennzeichen und flüchtete zu Fuß. Der VW wurde im Rahmen der Unfallaufnahme dort festgestellt, vom Fahrer fehlt bislang jede Spur.

Die Unfallfluchtermittler bitten daher um Hinweise: Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Angaben dazu machen, wer zum Unfallzeitpunkt am Steuer des Passats saß?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Buseck: Unfallflucht

Gegen einen geparkten Range Rover stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug in Alten-Buseck. Am Montag (15.7.) verursachte er so einen Schaden von etwa 4.000 Euro und fuhr im Anschluss davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Unfall ereignete sich zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr im Flößerweg.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

