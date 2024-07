Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Versuchter Raub + Gartenhütte brennt + In Schule eingebrochen + Suzuki auf Gehweg geschoben

Gießen (ots)

Reiskirchen: Versuchter Raub

Verletzungen erlitt eine Frau, nachdem ein Unbekannter versuchte, deren Handtasche zu rauben. Der Vorfall ereignete sich am 12.7. zwischen Reiskirchen und Lindenstruth. Die Frau ging derzeitigen Erkenntnissen zufolge im Bereich eines dortigen Fahrradwegs, der entlang der Bahnschienen verläuft, spazieren. Etwa zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr setzte sie sich mit ihrem Kleinkind auf eine dortige Bank. Ein Unbekannter sprach sie an und verlangte nach Bargeld und einer Zigarette. Als die Frau dies verneinte, schlug sie der Unbekannte ins Gesicht. Zudem riss er am Trageriemen der am Körper getragenen Handtasche. Der Gurt riss, die Tasche fiel zu Boden. Ohne Beute flüchtete der Räuber auf einem schwarzen E-Scooter in Richtung Reiskirchen. Die Frau musste später in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Flüchtige hatte eine normale Figur und einen dunklen Hautteint. Er sprach deutsch und trug ein weiß-blau gestreiftes Hemd und eine blaue Jeans. Er hatte lange, braune Haare, welche zu einem Zopf (Dutt) zusammengebunden waren sowie einen Dreitagebart.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Räubers machen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Fernwald: Gartenhütte brennt

Am Dienstagabend (16.7.) gegen 22.55 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Brand in Annerod informiert. In der Wiesenstraße auf einem Wiesengrundstück brannte eine Gartenhütte. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt, Menschen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandermittler der Kriminalpolizei davon aus, dass die Hütte vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind im Bereich des Brandorts Personen aufgefallen?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Schule eingebrochen

Mehrere Türen eines Schulgebäudes hebelte ein Unbekannter in der Carl-Franz-Straße auf. Er drang in der Folge in eine Werkstatt der Berufsschule ein und erbeutete mehrere Werkzeuge. Er entkam unbemerkt. Der Einbrecher schlug zwischen Dienstag (16.7.), 16.30 Uhr und Mittwochmorgen, 6 Uhr zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Suzuki auf Gehweg geschoben

Der Aufprall eines unbekannten Fahrzeugs auf einen geparkten Suzuki in der Licher Straße 33 war so stark, dass das Auto dabei auf den Gehweg geschoben wurde. Der grüne SX4 parkte am Montag (16.7.) zwischen 8 Uhr und 19.30 Uhr auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Parkstreifen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von mehreren Tausend Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler gehen nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass der Unfall von einem bislang unbekannten Fahrzeug der Marke Toyota verursacht wurde. Dieses wurde vermutlich im Frontbereich beschädigt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall mitbekommen? Wer kann Angaben zum unbekannten Verursacher und einem beschädigten Toyota machen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell