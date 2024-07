Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Raub auf Kirmes + Mann greift Polizisten und Krankenhauspersonal an + Einbrüche + Sachbeschädigung durch Farbe + Gartenhütte aufgebrochen + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Staufenberg: Raub auf Kirmes

Zwischen Mitternacht und 1 Uhr kam es zu einem Vorfall auf der Mainzlarer Kirmes. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen und traten mehrere Personen am Samstag (13.7.) außerhalb des Veranstaltungsgeländes, im Bereich eines Zwischenwegs im Bereich der Daubringer Straße, auf einen 22-Jährigen ein. Der Mann erlitt dabei nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht und musste ärztlich behandelt werden. Im Nachhinein bemerkte das Opfer noch das Fehlen seiner Geldbörse sowie seines Handys.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Hinweise zu den mutmaßlichen Schlägern geben?

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegen.

Gießen: Mann greift Polizisten und Krankenhauspersonal an - mehrere Einsätze

Gleich mehrere Polizeieinsätze verursachte ein Mann kürzlich in Gießen. Gegen 3 Uhr am Montag (15.7.) meldete ein Zeuge einen Fremden auf einem Grundstück im Altenfeldsweg. Bei Überprüfung des Mannes bemerkten die eingesetzten Beamten, dass er im Bereich des Oberkörpers blutete. Statt sich helfen zu lassen, leistete der 31-Jährige Widerstand gegen die Personenkontrolle. Die Ordnungshüter mussten den Mann fesseln, es wurde niemand verletzt. Da der Mann offenbar verletzt war, wurde er zur Abklärung in die Uniklinik gebracht. Gegen 6.30 Uhr musste erneut eine Streife anrücken, da der ukrainische Staatsangehörige im Rahmen seiner Behandlung in der Notaufnahme Krankenhauspersonal angegriffen hatte. Er schlug unter anderem auf zwei Krankenschwestern ein, zudem ging er auf Pfleger, Sicherheitspersonal und einen Transportbegleiter los. Dabei erlitten mehrere Bedienstete Verletzungen. Da der Mann jedoch weiterhin aufgrund seiner ursprünglichen Verletzung ärztlich behandelt werden musste, verblieb er im Krankenhaus. Gegen 12 Uhr musste erneut eine Streife in die Notaufnahme fahren, da der 31-Jährige wieder randalierte und trotz Fixierung versuchte, Krankenhauspersonal zu verletzten. Die Streife unterstütze das Personal, der aggressive Mann konnte unter Kontrolle gebracht werden. Die Beamten leiteten mehrere Strafverfahren gegen den Angreifer ein. Letztlich soll er im Anschluss an seine Behandlung zeitnah einer psychiatrischen Station zugeführt werden.

Lich: Einbruch

Schmuck erbeutete ein Unbekannter am Montag (15.7.) bei seinem Einbruch in der Höhlerstraße. Zwischen 10 Uhr und 12.15 Uhr drang er in die Wohnräume eines dortigen Einfamilienhauses ein. Der Einbrecher entkam im Anschluss unbemerkt.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Laden eingestiegen

In Verkaufsräume eines Hörgeräteladens drang ein Unbekannter in der Lindengasse ein. Zwischen Samstag (13.7.), 13 Uhr und Montagmorgen, 8.45 Uhr machte der Einbrecher sich an einer Kasse zu schaffen. Anschließend flüchtete er unbemerkt aus dem Laden.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Sachbeschädigung durch Farbe

Eine Hausfassade im Alter Wetzlarer Weg beschädigte ein Unbekannter zwischen Samstag (13.7.), 22 Uhr und Sonntagmorgen, 9 Uhr. Vermutlich warf der Unbekannte mit Farbe gefüllte Eier gegen die Fassade, die so an mehreren Stellen beschädigt wurde.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Gartenhütte aufgebrochen

In Holzheim klaute ein Unbekannter Werkzeug aus einer Gartenhütte. Zwischen Donnerstag (11.7.), 18 Uhr und Freitag, 18 Uhr brach er in der Straße Am Kirschenwald ein Vorhängeschloss auf und erbeutete u.a. eine Kettensäge.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Unfallfluchten:

Nach Verkehrsunfallfluchten in Steinbach, Großen-Buseck, Langgöns und auf der Bundesstraße 429 bei Gießen sucht die Polizei nach den flüchtigen Unfallfahrern. Die Ermittler der Polizeidienststellen in Gießen bitten Zeugen, die Angaben zu den Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen machen können, sich unter den jeweils genannten Telefonnummern zu melden.

In Fernwald-Steinbach beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Straße "An der Kirche" geparkten grauen Hyundai i30. Der Kleinwagen stand am Dienstagmorgen (09.07.2024), zwischen 07.30 Uhr und 11.40 Uhr in Höhe der Hausnummer 15. Beim Vorbeifahren streifte der Unbekannte mit seinem Wagen die Fahrerseite des i30 und ließ einen Schaden von mindestens 500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Auf rund 1.500 Euro beziffert die Polizei den Blechschaden, der durch eine Unfallflucht in Großen-Buseck an einem schwarzen Mazda "2" zurückblieb. Am Mittwoch vergangener Woche (10.07.2024), stellte der Besitzer seinen Wagen gegen 10.00 Uhr in der Bergstraße, gegenüber der Hausnummer 52, ab. Als er am Abend, gegen 21.20 Uhr zurückkehrte, entdeckte er frische Beschädigungen an beiden Türen der Fahrerseite sowie Kratzer an der Fahrzeugfront. Dort fand sich auch weißer Fahrzeuglack. Aus bisher nicht bekannten Gründen war der flüchtige Unfallfahrer mit seinem weißen Fahrzeug gegen die Fahrerseite des Mazdas geprallt. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Ebenfalls in Großen-Buseck, in der Straße "Oberstruth", erwischte es am Donnerstag den Besitzer eines roten Polos. Zwischen 07.45 Uhr und 12.30 Uhr prallte der Unbekannte gegen die Fahrerseite des VW und ließ an der vorderen Stoßstange und dem vorderen Kotflügel einen Schaden von rund 1.500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Nach einer Verkehrsunfallflucht an der Ecke Schiller- und Schützenstraße in Langgöns, bitten die Ermittler der Polizeistation Gießen Süd um Mithilfe. Am Mittwoch (10.07.2024), gegen 14.00 Uhr schreckte ein Knall einen Anwohner auf. Als er aus dem Fenster schaute, erkannte er einen Autotransporter mit Anhänger der an der Einmündung rangierte. Später stellte sich heraus, dass der Fahrer hierbei offensichtlich mit seinem Gespann gegen eine Hauswand, ein Fallrohr sowie einen Kabelkanal geprallt war. Der Unfallfahrer fuhr anschließend davon. Der Transporter hatte eine polnische Zulassung - der Fahrer wird als junger Mann mit dunklen Haaren beschrieben. Hinweise zu dem polnischen Gespann oder dessen Fahrer nehmen die Ermittler der Polizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

Beim Einfädeln auf die Bundesstraße 429 drängte ein flüchtiger Autofahrer die Fahrerin eines Alfa Romeos ab. Um einen Zusammenstoß mit dem Passat zu vermeiden, wich diese in den Baustellenbereich aus und fuhr gegen eine Warnbake. Die Pohlheimerin war am Mittwochmorgen, gegen 11.40 Uhr, mit ihrem weißen "Stelvio" von Gießen in Richtung Wettenberg unterwegs. Hier besteht aufgrund von Bauarbeiten eine einspurige Verkehrsführung - Warnbaken sperren den linken Fahrstreifen in diese Richtung ab. An der Auffahrt "Gießen West" fuhr ein grauer VW Passat über den Beschleunigungsstreifen auf und zog direkt auf den Fahrstreifen der Pohlheimerin. Diese zog ihrerseits nach links, um dem Passat auszuweichen und prallte mit der Fahrerseite gegen eine Warnbake. Der Fahrer oder die Fahrerin im Passat setzte die Fahrt in Richtung Wettenberg fort, ohne sich um den rund 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Die Pohlheimerin notierte sich das Kennzeichen des Passats - die Ermittlungen bei der Halterin dauern derzeit noch an. Die Polizei bittet Autofahrerinnen oder Autofahrer, die am Mittwoch auf der B429 in Richtung Wettenberg unterwegs waren und das Ausweichmanöver des weißen Alfas gegen die Warnbake oder das Einfädeln des Passats beobachteten, sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden. (G.R.)

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell