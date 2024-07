Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Bedrohung mit Messer führt zu Schusswaffengebrauch durch die Polizei

Gießen (ots)

+++Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen+++

Grünberg-Harbach: Mehrere Polizeistreifen waren am frühen Freitagmorgen (12. Juli) im Grünberger Ortsteil Harbach im Einsatz, nachdem eine Rettungswagenbesatzung gegen 02.50 Uhr polizeiliche Unterstützung angefordert hatte.

Nach bisherigem Kenntnisstand hatte sich ein 61-Jähriger lebensgefährliche Verletzungen zugefügt, weshalb Familienangehörige eine Rettungswagenbesatzung zu Hilfe riefen. Der Grünberger bedrohte die Sanitäter mit einem Messer, worauf diese die Polizei alarmierten. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an. Ersten Erkenntnissen zufolge rannte der 61-Jährige mit einem Messer bewaffnet in der Wohnung auf die Polizisten zu. Ein Polizeibeamter schoss auf den 61 - Jährigen. Die anwesende Rettungswagenbesatzung versorgte den an einen Oberschenkel getroffenen Grünberger. Er trug keine lebensgefährlichen Verletzungen davon und wird aktuell in einem Krankenhaus behandelt.

Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Weitere Auskünfte können momentan nicht erteilt werden.

Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, Pressesprecher

Guido Rehr, Polizeipressesprecher

