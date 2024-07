Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Frau belästigt - Zeugen gesucht + Baucontainer aufgebrochen + Metall gestohlen + Einbruch in Büro

Gießen (ots)

Gießen: Frau belästigt - Zeugen gesucht

Am Kirchenplatz belästigte ein Unbekannter am Dienstagabend (9.7.) eine Frau sexuell. Gegen 23.35 Uhr lief der Mann vom Marktplatz kommend zunächst hinter der Frau und schlug ihr im Vorbeigehen auf das Gesäß. Anschließend flüchtete er in Richtung der Walltorstraße. Umstehende Zeugen hinderten den Unbekannten daran. Sie stoppten den Mann kurz vor der Dammstraße und schlugen und traten sofort auf ihn ein. Weitere Passanten schritten ein, die Schläger flüchteten daraufhin. Der Geschlagene, der zuvor die 23-Jährige belästigt hatte, hat einen dunklen Hautteint. Er trug eine schwarze Jacke, ein rotes T-Shirt, eine schwarze Hose mit weißen Streifen oberhalb der Knie, weiße Socken bis über die Waden gezogen und schwarze Schuhe. Er hatte einen schwarzen Rucksack auf. Er entfernte sich ebenfalls noch vor Eintreffen der Polizei. Die vorhandene Videoschutzanlage hat Teile des Vorfalls aufgezeichnet, es ist unter anderem zu sehen, wie mindestens ein Passant mutmaßlich Fotos oder Videos der Situation mit dem Handy aufnimmt.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat die Belästigung und die Schläge mitbekommen? Wer kann Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben, der die Frau belästigte sowie zu den weiteren Beteiligten? Wer hat Fotos oder Videos des Vorfalls?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Biebertal: Baucontainer aufgebrochen

Irgendwann zwischen Montag (8.7.) und Dienstagmorgen brach ein Unbekannter einen Baucontainer in Rodheim-Bieber auf. Dieser steht auf einer Baustelle in Höhe der Fellingshäuser Straße 68. Der Dieb brach ein Schloss auf und erbeutete so mehrere Werkzeuge und Baumaterial. Er entkam unbemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Hungen: Metall gestohlen

Das Tor einer Lagerhalle in der Stettiner Straße brach ein Unbekannter auf. Zwischen Dienstag (9.7.), 21 Uhr und Mittwoch, 4.20 Uhr klaute er aus der Halle drei Paletten Edelmetall. Der Dieb entkam unbemerkt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Heuchelheim: Einbruch in Büro

Büroräume einer Firma für Beton- und Natursteine durchsuchte ein Einbrecher nach Wertgegenständen. Der Unbekannte brach ein Fenster auf und gelangte in die Büroräume der Firma in der Rodheimer Straße, die er durchwühlte. Mit einem geringen Betrag Bargeld flüchtete er unerkannt. Der Einbrecher schlug zwischen Dienstag (9.7.), 20 Uhr und Mittwoch, 7 Uhr zu.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen