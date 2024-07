POL-GI: Stau nach Unfall mit zwei LKW + Pickup schneidet Kurve - ein Verletzter + Bauwagen angezündet + In Schule eingebrochen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

A5/Grünberg: Stau nach Unfall mit zwei LKW

Gegen 6.50 Uhr fuhr derzeitigen Erkenntnissen zufolge ein LKW-Fahrer auf der Autobahn 5 auf einen vorausfahrenden LKW auf. Der Fahrer erlitt bei der Kollision kurz vor der Abfahrt Grünberg schwere Verletzungen und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Verletzten aus der Fahrerkabine. Ein Rettungshubschrauber flog den 55-Jährigen in eine Klinik. Der Fahrer des vorausfahrenden LKWs blieb unverletzt. Die Unfallstelle in Fahrtrichtung Frankfurt musste zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Grünberg bis etwa 14 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde zuvor abgeleitet, zeitweise bildeten sich Rückstaus bis in den Bereich Alsfeld. Später konnte ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden, der Verkehr konnte so die Unfallstelle passieren. Aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es auch im Anschluss zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Schaden wird derzeit auf etwa 200.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise von Unfallzeugen an die Polizeiautobahnstation Butzbach unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010.

B276/Laubach: Pickup schneidet Kurve - ein Verletzter

Im Bereich einer Kurve auf der Bundesstraße 276 kam es am Montag (8.7.) zu einer Unfallflucht, bei der ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 15.50 Uhr kam dem Motorradfahrer hinter dem Abzweig nach Freienseen aus Richtung Schotten kommend ein Pickup mit Tandemanhänger entgegen. Das Auto sei dabei auf die Gegenfahrbahn geraten, der Suzuki-Fahrer musste ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Er kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Beim mutmaßlichen Verursacher soll es sich um einen grauen VW Amarok gehandelt haben.

Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum flüchtigen Amarok mit silberfarbenem Anhänger geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Fernwald: Bauwagen angezündet

Wegen des Brandes eines Bauwagens in Annerod am Montag (8.7.) ermittelt nun die Kriminalpolizei. Gegen 23 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge das Feuer in der Nähe der Steinbacher Straße. Auf einem dortigen, abseits gelegenen Wiesengrundstück brannte ein Bauwagen, umstehende Bäume nahmen ebenfalls Schaden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Brandermittler davon aus, dass der Bauwagen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Sie fragen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind dort gegen 23 Uhr Personen aufgefallen?

Die Ermittler bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: In Schule eingebrochen

Zwischen Freitag (5.7.), 16 Uhr und Dienstag, 8 Uhr stieg ein Unbekannter in Küchenräume einer Schule in der Carl-Franz-Straße ein. Er hatte dazu zuvor ein Fenster aufgebrochen. Neben Küchengeräten erbeutete der Einbrecher mehrere Laptops und einen Beamer. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

