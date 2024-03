Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Ilmenau (ots)

In den späten Stunden des gestrigen Tages führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen in der Bücheloher Straße durch. Die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h. Ein 50-jähriger Fahrzeugführer passierte den Bereich mit 91 km/h. Ihn erwartet ein empfindliches Bußgeld, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell