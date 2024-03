LPI-GTH: Sprengung von Fundmunition

Nessetal (ots) - Gestern wurde der Gothaer Polizei ein Trickbetrug gemeldet. Eine 65-Jährige erhielt eine Nachricht per Messengerdienst in welcher sich eine unbekannte Person als Angehörige der Frau ausgab. In der Nachricht wurde die Seniorin zur Überweisung von rund 1.800 Euro gebeten. Eine Überweisung durch die 65 Jahre alte Frau konnte verhindert werden. Die betrügerischen Nachrichten beginnen meist mit folgendem Wortlaut: "Hallo Mama/Papa, das ist meine neue ...

