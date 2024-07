Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verhetzende Parolen + Radmuttern entfernt + Autofahrer baut Unfälle und leistet Widerstand + Einbruch in Juwelier + Pistole gezeigt + Falscher Handwerker + Streifenwagen in Unfall verwickelt

Gießen (ots)

Gießen: Verhetzende Parolen gerufen

Von ihrem Balkon in der Henriette-Fürth-Straße aus rief eine 20-Jährige zu einer bekannten Melodie volksverhetzende Parolen in Richtung einer Personengruppe. Diese informierten am Freitagabend (5.7.) die Polizei. Der Vorfall, den mehrere Personen öffentlich wahrnehmen konnten, ereignete sich gegen 21.55 Uhr.

Die Beamten ermittelten die 20-jährige deutsche Staatsangehörige als mutmaßliche Quelle der Parolen, ein Strafverfahren war die Folge. Die Ermittler suchen weitere Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Linden: Radmuttern entfernt

Glück hatte ein Mann in Großen-Linden, als er ungewöhnliche Geräusche beim Losfahren mit seinem Auto wahrnahm. Der Autofahrer hielt an und überprüfte die Reifen seines VWs. Dabei stellte er fest, dass an allen Reifen Radmuttern gelöst wurden. Ein Unbekannter hatte demnach die Schrauben gelöst, als der Golf zwischen Samstag (6.7.), 18.20 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr auf dem Pendlerparkplatz in der Gießener Pforte parkte.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wer kann Angaben zu den Hintergründen der Tat machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Lich/A5/B457: Betrunkener Autofahrer baut Unfälle und leistet Widerstand

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Sonntag (7.7.) gegen 13.40 Uhr ein verdächtiges Auto, dessen Fahrer auf der Autobahn 5 Schlangenlinien fuhr und später eine Leitplanke touchierte. Der Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, Streifen der Autobahnpolizei, beider Gießender Stationen sowie aus Grünberg nahmen die Fahndung auf. Die Fahrtstrecke führte nach derzeitigen Erkenntnissen über Reiskirchen, die B 49 in Richtung Gießen, die A 5, die B 457 nach Lich. Schließlich konnten ihn Streifen der Autobahnpolizei und der Polizeistation Gießen Süd in Lich stellen. Bei der folgenden Kontrolle mussten die Beamten den 33-Jährigen fesseln. Er versuchte trotzdem, eine Autotür zuzutreten, zwischen der ein Beamter stand. Der Polizist konnte rechtzeitig ausweichen und blieb unverletzt. Da der Mann nach Alkohol roch und zudem Cannabis in seinem Fahrzeug gefunden wurde, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle. Dort folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung entsprechender Strafverfahren.

Nach aktueller Kenntnis hat der Fahrer mindestens zwei Unfälle an Leitplanke und Begrenzungspfosten verursacht. Die Beamten halten es jedoch für möglich, dass er darüber hinaus weitere Unfälle verursacht hat. Zudem schließen sie nicht aus, dass andere, bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer, insbesondere auf der B 457 zwischen der Abfahrt Fernwald und Lich, durch die Fahrweise des Renault-Fahrers gefährdet wurden.

Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Telefonnummer 06033 / 7043-5010 entgegen.

Lollar: Einbruch in Juwelier

Am frühen Samstag (6.7.) stiegen Unbekannte, vermutlich über das Dach, gegen 1.35 Uhr in ein Einkaufzentrum im Rothweg ein. In der Folge drangen sie in die Räume eines Juweliers ein und brachen dort mehrere Vitrinen auf. Mit erbeutetem Schmuck entkamen sie unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Falscher Handwerker macht Beute

Erneut waren Trickbetrüger in Gießen erfolgreich. Am Samstag (6.7.) gab sich ein Unbekannter als Handwerker aus und klingelte kurz vor 21 Uhr bei einer Seniorin. Unter dem Vorwand, dringend in die Wohnung in der Curtmannstraße zu müssen, um etwas zu überprüfen, gelangte der Betrüger in die Wohnräume. Wie im Nachgang bekannt wurde, erbeutete er dabei Bargeld und Schmuck. Der Unbekannte wurde als kräftig, im mittleren Alter und etwa 170 cm groß beschrieben. Er hatte dunkelblonde Haare, helle Haut und sprach hochdeutsch ohne Akzent.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer kann Hinweise auf den unbekannten Betrüger geben? Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Von Trickdiebstählen in den eigenen vier Wänden sind häufig ältere Menschen betroffen. Unter einem Vorwand verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Wohnungen und starten ihre Diebestour.

Um nicht Opfer der dreisten Diebe zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder ein Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung. Im Zweifel bestellen Sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich eindringlich gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie laut und rufen Sie im Zweifel um Hilfe.

Gießen: Pistole gezeigt

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am Samstag (6.7.) über ein verdächtiges Fahrzeug in der Neustadt. In Höhe des Einkaufszentrums fiel ihm gegen 23.50 Uhr auf, wie mehrere Fahrzeuginsassen eines schwarzen Audi Q3 im Vorbeifahren offenbar mit einer Pistole hantierten. Sofort fahndeten mehrere Streifenwagen nach dem Fahrzeug und stoppten es im Asterweg. Bei der folgenden Kontrolle des Audis fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe auf. Sie leiteten Ermittlungen gegen die vier Fahrzeuginsassen ein.

Die Ermittler suchen weitere Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Streifenwagen in Unfall verwickelt

Am Sonntag (7.7.) kam es in der Ostanlage zu einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und zwei weiteren Autos. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr das Einsatzfahrzeug der Polizeistation Gießen Nord auf der Ostanlage in Richtung des Berliner Platzes. In Höhe der Straße Am alten Gaswerk bog der Fahrer des Steifenwagens nach links ab. Dabei kollidierte der VW Passat gegen 0.15 Uhr mit einem entgegenkommenden Audi. Der Streifenwagen schleuderte durch den Aufprall in der Folge gegen einen in der Straße Am alten Gaswerk haltenden Renault. Durch den Unfall erlitten der 45-jährige Polizist, sowie der 36-jährige Audi-Fahrer, leichte Verletzungen. Alle drei Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Polizist konnte seinen Dienst nicht mehr fortsetzen. Der Fahrer des Audis kam zur Abklärung in ein Krankenhaus. Aus Gründen der Neutralität nahm eine Streife der Wetzlarer Polizei den Unfall auf. Die Beamten ermitteln nun den Unfallhergang und bitten Zeugen, sich bei der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 zu melden.

Gießen: Automat aufgebrochen

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Frankfurter Straße 76 brach ein Unbekannter einen Staubsaugerautomaten auf. Zwischen Donnerstag (4.7.) 23 Uhr und Freitag, 6 Uhr erbeutete er so Münzgeld aus dem Automaten. Der Aufbruch wurde erst im Nachhinein bemerkt, der Dieb entkam unbemerkt.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Dacia aufgebrochen

Zwischen Freitag (5.7.), 15 Uhr und Samstag, 12 Uhr schlug ein Unbekannter eine Seitenscheibe eines blauen Dacias ein. Das Auto parkte in der Liebigstraße in Höhe der Hausnummer 68. Aus dem Fahrzeug klaute der Unbekannte einen Koffer sowie eine Gitarre. Er entkam unbemerkt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell