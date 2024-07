Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Widerstand nach Unfallflucht + Autoaufbruch + Gartenhütte aufgebrochen - Polizei gibt Tipps

Gießen (ots)

Gießen: Widerstand nach Unfallflucht

In Rödgen verletzte ein 29-jähriger Autofahrer am Mittwochabend (10.7.) eine Polizistin und beschädigte die Kleidung eines Polizisten. Die Ordnungshüter ermittelten gegen 22.25 Uhr im Kontext einer Unfallflucht und nahmen den Verdächtigen in der Bürgerhausstraße fest, wogegen dieser Widerstand kleistete. Der Mann schlug und trat nach den Einsatzkräften und versuchte so, seine Festnahme zu verhindern. Dabei beschädigte er Teile der Uniform und verletzte die Polizeibeamtin leicht. Sie konnte ihren Dienst fortsetzen. Die Streife fesselte den deutschen Staatsangehörigen und brachten ihn zum Streifenwagen. Auf dem Weg dorthin stellte sich ihnen eine Angehörige in den Weg und leistete ebenfalls Widerstand, ohne jemanden zu verletzten. In der Folge mussten beide Personen mit zur Dienststelle. Dort wurde dem 29-jährigen Mann Blut abgenommen. Gegen beide Angreifer wurden zudem Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise von Zeugen des Vorfalls nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pohlheim: Autoaufbruch

Die Heckscheibe eines geparkten Audis in der Straße Zur Aue schlug ein Unbekannter am Mittwochmorgen (10.7.) ein. Der Dieb erbeutete bei seiner Tat in Watzenborn-Steinberg zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr mehrere Werkzeuge aus dem Auto. Er entkam unbemerkt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Grünberg: Gartenhütte aufgebrochen - Polizei gibt Tipps

Zwei Pedelecs und Zubehör klaute ein Unbekannter zwischen Mittwoch (10.7.), 15 Uhr und Donnerstag, 10.45 Uhr in der Ringstraße. Die Räder der Marken "Cube" und "Moustache" befanden sich in einer Gartenhütte. Diese hatte der Unbekannte zuvor aufgebrochen. Mit den Fahrrädern entkam er unbemerkt.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind dort Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib der Räder machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, rät Ihnen die Polizei:

- Kellertüren und Nebeneingänge sollten der Widerstandsfähigkeit

der Haustür in nichts nachstehen.

- Fahrräder immer fest angeschlossen (nicht nur abgeschlossen)

abstellen. Dies gilt auch zu Hause, in der Garage, im Keller, im Abstellraum usw.

- Im Außenbereich bieten sich dafür feste Gegenstände, Zäune und

gut konzipierte Fahrradständer an. Es ist darauf zu achten, dass diese Gegenstände nicht einfach aus der Verankerung zu lösen sind oder anderweitig gelockert werden können.

- In Garagen, Keller- und Abstellräumen bieten sich im Boden oder

in der Wand festverschraubte Metallösen oder Ringe an. Diese gibt es mittlerweile auch, extra für diesen Zweck konzipiert, von Herstellern von Fahrradschlössern.

- Die Räumlichkeiten an sich sollten ebenfalls immer zusätzlich

verschlossen sein.

- Als Schlösser werden hochwertige Produkte aus dem

Fahrradzubehörhandel empfohlen. Einfache Ketten mit Vorhangschlössern reichen nicht, da sie mit einem handelsüblichen Bolzenschneider oder anderem technischen Gerät in Sekundenschnelle geknackt werden können.

- Zusätzlich wird empfohlen, teure Teile (Akku, Display, wenn

bauartbedingt möglich) zu entfernen.

- Es bietet sich die Fahrradcodierung als zusätzliche

Schutzmaßnahme an, da codierte Fahrräder, ohne die dazugehörigen Unterlagen, schwerer wieder zu verkaufen und damit unattraktiver zu klauen sind.

- Wichtig ist auch, dass zum Fahrrad gehörige Unterlagen

(Rechnung, Fahrradpass usw.) greifbar sind, damit die Polizei im Falle eines Diebstahls das Fahrrad zeitnah zur Fahndung ausschreiben kann.

