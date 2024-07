Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Alkoholisiert bei Polizei vorgefahren + Trickdieb macht Beute + Widerstand geleistet + Mülltonnenbrände + Kradfahrer streift Auto

Gießen (ots)

Gießen: Alkoholisiert bei Polizei vorgefahren

Ein Mann erschien am Montagmorgen (15.7.) zwecks Vernehmung in einem Strafverfahren auf der Polizeistation Gießen Süd. Im Rahmen des Gesprächs mit dem 34-Jährigen bemerkten Beamte der Ermittlungsgruppe, dass er nach Alkohol roch. Ebenfalls bemerkt hatten die Beamten, dass der Mann zuvor in einem Auto bei der Wache in der Ferniestraße vorgefahren war. Letztlich stimmte der Mann einem Atemalkoholtest zu, dessen Ergebnis um 9.15 Uhr war ein Wert von 0,66 Promille. Die Beamten leiteten daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 34-Jährigen ein.

Gießen: Trickdieb macht Beute

Ein 40-Jähriger lief am Montagabend (15.7.) die Walltorstraße entlang. Gegen 22.20 Uhr rempelte ihn ein Unbekannter in Höhe der Hausnummer 3 an. Im Anschluss ging der Unbekannte weiter. Kurz danach bemerkte er, dass der Unbekannte Bargeld, Schlüssel und das Handy des 40-Jährigen gestohlen hatte.

Der Dieb hatte einen dunklen Hautteint, war etwa 175 cm groß und 30 bis 40 Jahre alt. Er war schlank, hatte kurze, schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er trug zum Zeitpunkt des Diebstahls ein blaues Flanellhemd, blaue Jeans und helle Turnschuhe.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Diebstahl bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Widerstand geleistet

Im Rahmen der Maßnahme "Sichere Innenstadt" führten Beamte der Gießener Kontrollgruppe am Montag (16.7.) erneut Kontrollen im Gießener Innenstadtbereich durch. Am Lindenplatz bemerkten sie gegen 15.20 Uhr eine Person, die sich verdächtig verhielt. So machte der Mann den Anschein, Gegenstände zu verkaufen. Im Rahmen einer folgenden Personenkontrolle leistete der Mann den Anweisungen Folge. Im weiteren Verlauf wurde ein zweiter Mann jedoch aggressiv und wehrte sich körperlich gegen die angekündigte Fesselung. Die Beamten mussten den Mann zu Boden bringen, um die Maßnahme durchzusetzen. Dabei erlitt sowohl der 31-jährige Festgenommene, wie auch ein Beamter der unterstützenden Bereitschaftspolizei leichte Verletzungen. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der algerische Staatsangehörige entlassen. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.

Hinweise von Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Mülltonnenbrände - Zeugen gesucht

Gleich zwei Mülltonnen brannten am Sonntag (14.7.) im östlichen Stadtgebiet. In Höhe eines Studentenwohnheims in Bereich des Eichendorffrings 107 brannte eine große Restmülltonne. Gemeldet wurde dies gegen 22.20 Uhr. Versuche der zuerst eingetroffenen Streife, den Brand mittels Feuerlöscher zu löschen, schlugen fehl. Die Feuerwehr löschte die vollständig abgebrannte Tonne kurz darauf. Gegen 21.40 Uhr brannte zuvor bereits eine 1100 l-Mülltonne in Höhe des Anneröder Wegs 89-91. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden. Die Ermittler der Kriminalpolizei schließen einen Zusammenhang nicht aus. Zudem halten sie eine vorsätzliche Inbrandsetzung der Mülltonnen für möglich.

Sie fragen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Kradfahrer streift Auto

Am Sonntag (14.7.) fuhr ein unbekannter Motorradfahrer die Rodheimer Straße in Rabertshausen entlang. Gegen 16.30 Uhr wich der in Richtung Rodheim fahrende Biker laut Zeugen einem entgegenkommenden Mähdrescher aus. Dabei fuhr er auf einen Gehweg und beschädigte einen geparkten VW. Im Anschluss fuhr er davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler fragen: Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum gesuchten Motorradfahrer und dessen dunkler Maschine geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell