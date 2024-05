POL-EU: E-Scooter-Dieb schlug nach Besitzer

Euskirchen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann betrat am Sonntagabend (20.55 Uhr) alleine in eine Tankstelle in der Frauenberger Straße und zog kurze Zeit später ein Messer. Dieses hielt er einer Mitarbeiterin der Tankstelle, hinter dem Kassenbereich, vor. Er wiederholte mehrfach das Wort "Geld". Die Mitarbeiterin öffnete ihm die Kasse und der Unbekannte nahm sich das Geld aus der Kasse. Anschließend entfernte er sich in Richtung Innenstadt. Die Tat wurde per Video ...

