POL-GI: + Haus brennt in Garbenteich + Diebe aufgescheucht + Dosen geklaut + Böller löst Brand aus + Einbruch scheitert + Fenster aufgebrochen + Unfallflucht in Gießen +

Pohlheim-Garbenteich: Hausbrand -

Heute in den frühen Morgenstunden rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Hausbrand in der Straße "An der Haselhecke" aus. Gegen 02.20 Uhr wurden Anwohner auf Brandgeruch aufmerksam und alarmierten die Rettungskräfte. Nach ersten Erkenntnissen breitete sich das Feuer von der Terrasse aus auf das Dach aus. Die Bewohner brachten sich in Sicherheit - Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Die Feuerwehren aus Lich und Pohlheim löschten den Brand. Das Haus ist nicht bewohnbar, Angaben zur Höhe des Brandschadens können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Staufenberg-Treis: Diebe aufgescheucht -

Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überraschten heute in den frühen Morgenstunden zwei Einbrecher. Die Diebe hatten es gegen 02.10 Uhr in der Hauptstraße auf Beute aus einem metallverarbeitenden Betrieb abgesehen. Hierzu zerschnitten sie Teile des Zauns. Die Security beobachtete sie, wie sie im Taschenscheinlicht offensichtlich nach Metallen suchten. Als sich die Einbrecher ertappt fühlten, verließen sie das Grundstück und flohen vermutlich mit einem roten Pkw. Einer der Männer trug eine kurze Hose und einen hellen Pullover. Sein Komplize war mit einer langen Hose und einem langärmeligen Oberteil mit aufgedruckten Ringen bekleidet. Beide trugen Baseball-Kappen. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Einbrecher-Duo machen können oder denen die beiden oder der Fluchtwagen in Treis auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit der Kripo in Gießen in Verbindung zu setzen.

Wettenberg-Launsbach: Dosenpfand im Visier -

Leere Dosen eines österreichischen Brauseherstellers rückten am Mittwochabend in den Fokus unbekannter Pfanddiebe. Gegen 20.40 Uhr überkletterten die Täter den Zaun eines Getränkehändlers in der Straße "Lahnwegsberg" und hebelten ein Tor auf. Anschließend griffen sie sich knapp 1.000 leere Pfanddosen der Größe 250 ml. Hinweise zu den Dieben nimmt die Kripo Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555 entgegen.

Gießen: Böller löst Brand aus -

Der Brand eines Müllcontainers auf dem Gelände der Aliceschule löste gestern einen Feuerwehreinsatz aus. Ein Zeuge beobachtete, wie gestern Abend, gegen 18.00 Uhr, ein Jugendlicher einen Böller anzündete, diesen in den Container warf und mit einem E-Scooter floh. Im Anschluss geriet der Inhalt des Containers in Brand. Die Feuerwehr Gießen löschte das Feuer - den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Hinweise zu dem Jugendlichen mit dem E-Scooter erbittet die Polizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen-Allendorf: Einbrecher scheitern -

Im Zeitraum von Dienstag, gegen 09.00 Uhr bis Donnerstag, gegen 18.00 Uhr geriet ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Kasimir" in den Fokus unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten an zwei Fenster und der Terrassentür, schafften es aber nicht in das Haus einzudringen. Zeugen, die die Einbrecher beobachteten oder die dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit der Kripo in Gießen in Verbindung zu setzen.

Gießen: Über Fenster eingestiegen -

In den zurückliegenden Tagen hatten es Diebe auf Beute aus einem Einfamilienhaus im Aulweg abgesehen. Die Täter hebelten ein Fenster auf, kletterten hinein und durchwühlten sämtliche Räume. Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher im Zeitraum zwischen dem 12.07.2024 (Freitag) und dem gestrigen Donnerstagabend, gegen 17.25 Uhr beobachtet? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: BMW angefahren und geflohen -

Auf etwa 1.500 Euro beziffert die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem an der Wieseck geparkten BMW zurückließ. Die Besitzerin stellte ihren blauen 4er BMW am Dienstagabend, gegen 18.15 Uhr auf dem auf der Rückseite des Rathauses gelegenen Parkplatzes ab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der flüchtige Unfallfahrer beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere Stoßstange des BMW stieß. Zeugen des Zusammenstoßes werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 mit der Polizeistation Gießen Nord in Verbindung zu setzen.

