Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: + Unfallflucht am Schwimmbad + Terrassentür aufgehebelt + Zeugen nach Unfall in der Lahnstraße gesucht + Diebe in der Willy-Brandt-Schule + Hondafahrer schwer verletzt +

Gießen: Parkplatzrempler am Schwimmbad -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem auf dem Schwimmbad-Parkplatz der Ringallee geparkten BMW zurückließ. Der Besitzer stellte seinen schwarzen 5er dort am 13.07.2024 (Samstag), gegen 00.00 Uhr, ab. Als er am Mittwoch vergangener Woche, gegen 11.00 Uhr, zu seinem BMW zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden auf der Fahrerseite fest. Vermutlich beim Rangieren war der Flüchtige mit seinem Wagen gegen die Fahrertür und den vorderen Kotflügel des BMW gestoßen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Gießen: Über Terrassentür eingestiegen -

Mit Schmuck und Bargeld flohen Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in der Straße "An der Liebigshöhe". Am Samstag, zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr, hebelten die Täter die Terrassentür auf und suchten in Schränken und Kommoden nach Wertsachen. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die die Täter am Samstagmittag in der Straße "An der Liebigshöhe" beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 mit der Kripo in Gießen in Verbindung zu setzen.

Gießen: Pkw und Radfahrer prallen zusammen / Polizei sucht Unfallzeugen -

Nach einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag an der Einmündung der Sieboldstraße zur Lahnstraße bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Die Ordnungshüter suchen Zeugen des Zusammenstoßes. Gegen 14.30 Uhr fuhr die 24-jährige Fahrerin eines weißen Audi A3 auf der Sieboldstraße in Richtung der Lahnstraße. Währenddessen war der 47-jährige Radfahrer aus Linden mit seinem Mountainbike auf dem linksseitigen Gehweg der Lahnstraße in Richtung Kleinlinden unterwegs. Beim Einbiegen auf die Lahnstraße in Richtung Stadtwerke prallten der Radfahrer und der Audi ineinander. Der Biker stürzte zu Boden und klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in einem Unterarm. Die Audifahrerin kam mit dem Schrecken davon. Die Schäden an der Front des Audis belaufen sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen dieses Zusammenpralls werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Gießen: Einbruch in Willy-Brandt-Schule -

Ungebetene Gäste suchten am zurückliegenden Wochenende die Willy-Brandt-Schule in der Carl-Franz-Straße auf. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Bürocontainern der Schule und ließen drei I-Pads sowie eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen auf dem Schulgelände beobachtet? Wem sind dort Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Laubach - B 276: Regen lässt Hondafahrer schleudern -

Nach einem Sturz flog ein Rettungshubschrauber gestern Abend einen Motorradfahrer mit schweren Verletzungen ins Marburger Klinikum. Der 30-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit seiner Honda auf der Bundesstraße zwischen Laubach und Schotten unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über seine Maschine verlor, von der Fahrbahn abkam und einige Meter tief die Böschung hinabrutschte. Eine Rettungswagenbesatzung und eine Notärztin übernahmen die Erstversorgung des in Nidda lebenden Verletzten. Letztlich übernahm die Besatzung eines Rettungshubschraubers seinen Transport in eine Klinik. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten musste die Bundesstraße bis etwa 18.50 Uhr gesperrt werden.

